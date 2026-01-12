الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23579 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 252 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13850 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 630 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18396 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 180 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24325 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 201 جنيه.

النطاق السعري: من 19800 إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12509 جنيهات للطن.

التغيير: انخفاض 740 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

