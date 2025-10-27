حقيقة إدراج باكستان للنجم الهندي سلمان خان ضمن قائمة "الإرهابيين"

نفت الحكومة الباكستانية بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تداولت مؤخرا مزاعم حول إدراج نجم بوليوود سلمان خان في "الجدول الرابع" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومنحه صفة "مسهل للإرهاب" على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإقليم بلوشستان، وأكدت السلطات الباكستانية أن هذه الأنباء "بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

فكشفت عمليات تقصي الحقائق عدم صحة الأنباء المتداولة بشكل مطلق، وفقًا لموقع “Times News”، حيث لم يتم العثور على أي دليل رسمي، سواء كان بيان أو إشعار أو قيد، صادر عن أي مسؤول حكومي باكستاني أو منشور على الصفحة الرسمية للأشخاص المحظورين التابعة للهيئة الوطنية الباكستانية لمكافحة الإرهاب (NCTA)، أو في الجريدة الرسمية لوزارة الداخلية أو أي إدارة داخلية إقليمية، يفيد بإدراج الفنان سلمان خان ضمن الجدول الرابع.

كما تدخلت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية لتنفي هذه التقارير، مشيرة في تدقيق حقائق نشر على حسابها الرسمي في منصة “X” إلى أن هذه المزاعم "غير مؤكدة وكاذبة"، ووصفتهما بأنهما "عناوين مثيرة" أكثر من كونها حقائق موثوقة.

تصريحات سلمان خان التي أثارت الجدل

اندلعت هذه الضجة الإعلامية في أعقاب تعليقات أدلى بها الممثل سلمان خان خلال مشاركته في "منتدى جوي 2025" بالرياض، حيث شارك إلى جانب شاروخان وعامر خان في نقاش حول الشعبية المتزايدة للسينما الهندية في منطقة الشرق الأوسط. وخلال حديثه، أشار خان إلى بلوشستان وباكستان بشكل منفصل.

وقال سلمان خان: "في الوقت الحالي، إذا قمت بإنتاج فيلم هندي وأصدرته هنا في المملكة العربية السعودية، فسيحقق نجاحا كبيرا، وإذا صنعت فيلما تاميلا أو تيلوغو أو مالايالاميا، فسيجني مئات الكرور من الإيرادات لأن الكثير من الناس من دول أخرى جاءوا إلى هنا. هناك أناس من بلوشستان، وهناك أناس من أفغانستان، وهناك أناس من باكستان... الجميع يعملون هنا."

تفاعل القادة البلوش مع التصريحات

في المقابل، أعرب قادة بلوش، ومن ضمنهم مير يار بلوش، عن امتنانهم للممثل الهندي عقب تصريحه، مشيرين إلى أن كلمات سلمان "جلبت السعادة لستة كرور من الشعب البلوشي."

وصرح مير يار بلوش بأن "سلمان خان، من خلال اعترافه ببلوشستان ككيان متميز، فعل ما يتردد الكثير من الدول في القيام به. إنه عمل قوي من أعمال الدبلوماسية الناعمة يعزز الوعي العالمي بهويتنا."

التوترات في بلوشستان

يذكر أن إقليم بلوشستان، الذي يعد أكبر مقاطعة في باكستان من حيث المساحة والأصغر من حيث عدد السكان، كان منذ فترة طويلة في قلب التوترات السياسية. فرغم ثرائه بالموارد، يعيش سبعون بالمائة من سكانه البالغ عددهم خمسة عشر مليون نسمة تحت خط الفقر. وقد أدى استغلال موارد المنطقة إلى تأجيج الغضب والاضطرابات بين السكان البلوش، مما أسفر عن حركة تمرد واسعة النطاق وهجمات مستهدفة ضد قوات الأمن الباكستانية.

