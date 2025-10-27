منى زكي تتألق في "Vogue World" احتفاء بالتقاء عالمي الموضة والسينما

شاركت النجمة منى زكي في الحدث العالمي "Vogue World: Hollywood celebrated" الذي أقيم في لوس أنجلوس، احتفاء بالصلة الوثيقة بين عالمي الموضة والسينما.

والحدث الذي أقيم تحت شعار "اضواء... كاميرا... موضة!" شهد حضور عدد كبير من مشاهير العالم، من بينهم نيكول كيدمان وتيانا تايلور وجيف جولدبلوم، كما شوهد نجم الكيبوب V يجلس بجوار داكوتا جونسون خلال العرض.

وعبرت منى زكي عن سعادتها بمشاركتها في هذا التجمع العالمي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في انستجرام رسالة أكدت فيها قوة العلاقة بين الفن والأزياء، وقالت زكي: "الأزياء والسينما معا تخلقان سحرا فريدا... وقتا وعصورا وقصصا لم نختبرها من قبل. معا لديهما القدرة على إحياء عوالم مختلفة وجعلنا نعيش ذكريات كنا نتخيلها فقط".

وأضافت: "لقد كان حدث الليلة ملهما حقا... شكرا لـ voguemagazine وvoguearabia على استضافتي في هذه الليلة الملهمة... لقاء كل صانعي الأفلام الأسطوريين وأيقونات الموضة هؤلاء... كان حقا شرفا أن أكون جزءا منه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.