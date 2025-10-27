الإثنين 27 أكتوبر 2025
منى زكي تتألق في "Vogue World" احتفاء بالتقاء عالمي الموضة والسينما

مني زكي، فيتو
شاركت النجمة منى زكي في الحدث العالمي "Vogue World: Hollywood celebrated" الذي أقيم في لوس أنجلوس، احتفاء بالصلة الوثيقة بين عالمي الموضة والسينما.

والحدث الذي أقيم تحت شعار "اضواء... كاميرا... موضة!" شهد حضور عدد كبير من مشاهير العالم، من بينهم نيكول كيدمان وتيانا تايلور وجيف جولدبلوم، كما شوهد نجم الكيبوب V يجلس بجوار داكوتا جونسون خلال العرض.

وعبرت منى زكي عن سعادتها بمشاركتها في هذا التجمع العالمي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في انستجرام رسالة أكدت فيها  قوة العلاقة بين الفن والأزياء، وقالت زكي: "الأزياء والسينما معا تخلقان سحرا فريدا... وقتا وعصورا وقصصا لم نختبرها من قبل. معا لديهما القدرة على إحياء عوالم مختلفة وجعلنا نعيش ذكريات كنا نتخيلها فقط".

وأضافت: "لقد كان حدث الليلة ملهما حقا... شكرا لـ voguemagazine وvoguearabia على استضافتي في هذه الليلة الملهمة... لقاء كل صانعي الأفلام الأسطوريين وأيقونات الموضة هؤلاء... كان حقا شرفا أن أكون جزءا منه".

