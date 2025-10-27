أحمد جمال بعد زفافه على فرح الموجي: "يوم كله فرح، وعرفت غلاوتي عندكم"

عبّر الفنان أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بحفل زفافه الذي أقيم مؤخرًا، موجّهًا الشكر لكل من شاركه فرحته من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الحضور وتهنئته في هذا اليوم المميز من حياته.

ونشر أحمد جمال منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قال فيه: “الحمد لله، بفضل ربنا أتممت زواجي على حبيبتي ونصفي التاني اللي اختارها قلبي، فرح الموجي، في يوم كان كله فرح فعلًا وسط أصحابي وأهلي وحبايبي. بشكر كل الناس اللي تعبت معايا اليوم ده، شكر كبير أوي، وحقيقي عرفت غلاوتي عندكم. شكرًا لكل حد شارك في تجهيزات الفرح، وفي إطلالتنا، وفي تصويرنا، وفي كل تفصيلة حصلت”.

وكان الفنان أحمد جمال قد احتفل بزفافه وعقد قرانه على المطربة فرح الموجي، يوم السبت الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

