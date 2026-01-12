شروط الحصول على منحة لإجراء أبحاث تطبيقية في مجالات تكنولوجية حديثة

18 حجم الخط

أعلن معهد بحوث الألكترونيات عن منحة تدريبية لمدة 3 أشهر لحديثي التخرج (لا تزيد على 5 سنوات)، من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، لإجراء أبحاث تطبيقية في مجالات تكنولوجية حديثة تحت إشراف باحثين متخصصين بالمعهد.

يُشترط في المتقدمين لكل مسار تدريبي أن يكون لديهم خلفية علمية وأكاديمية مناسبة ومتوافقة مع المسار المختار. ويشمل ذلك دراسة مقررات ذات صلة، أو مشروع تخرج، أو خبرة بحثية أو تطبيقية في موضوعات المسار. نظرًا لأن البرنامج تدريبي بحثي متقدم، فإنه موجه للطلاب الذين لديهم القدرة على التعامل مع المفاهيم المتقدمة، والعمل المعملي، والنمذجة، والمحاكاة، والتحليل العلمي. لذا يُرجى من المتقدمين اختيار المسار الذي يتوافق مع تخصصهم الأكاديمي واهتماماتهم البحثية.

قواعد عامة:

1- المنحة التدريبية مقدمة من معهد بحوث الإلكترونيات لخريجي الجامعات المصرية من كليات الهندسة والعلوم تخصص الإلكترونيات والحاسبات والمعلومات بتقدير عام جيد جدا على الأقل على ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من 5 سنوات

2- يلتزم المتقدم للمنحة باتباع قواعد السلامة المهنية خلال فترة المنحة والتعامل مع الأجهزة والمعدات طبقا لتعليمات المشرف. في حالة إتلاف أي مقتنيات من المعهد خلال فترة المنحة، يلتزم المتقدم للمنحة بدفع مقابل مادي تحدده إدارة المعهد لإصلاح ما تم إتلافه.

3- يلتزم المتقدم للمنحة باتباع تعليمات المشرف بتحديد أماكن وفترات وجوده في المعهد طبقا لخطة المنحة. المشرف مسئول عن التأكد من التزام المتقدم للمنحة بقواعد السلامة المهنية وكيفية التعامل مع الأجهزة والمعدات وتعليمات التواجد في الأماكن والأوقات المحددة طبقا للتعليمات.

4- الملكية الفكرية لنتائج أي أبحاث أو مشروعات أو أنشطة تتم أثناء فترة المنحة هي ملكية خاصة وحصرية لمعهد بحوث الإلكترونيات وباحثيه القائمين بالإشراف.

5- التقدم للمنحة عن طريق ملء استمارة تقديم مع إرسال صورة من شهادة التخرج والسيرة الذاتية على الرابط التالي

6- يتم اختيار المتقدمين بناءً على التقدير التراكمي – الخبرة العملية – المقابلة الشخصية. تتم المقابلة الشخصية فقط مع المتقدمين الذين تم ترشيحهم بناءً على التقدير التراكمي والخبرة العملية.

7- يتم إعطاء الخريجين شهادة باستكمال البرنامج في حالة الالتزام بالشروط التالية

أولا: الالتزام بحضور 90% على الأقل من البرنامج

ثانيًا: الالتزام بأداء جميع التكليفات الموكلة لهم أثناء فترة المنحة

ثالثًا: أن يكون تقييم المشروعات المنفذة أثناء المنحة أعلى من المتوسط.

سيتم غلق التسجيل يوم 1 فبراير

