تامر عاشور يحيي حفلا في الكويت 28 نوفمبر

يستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل كبير في الكويت وذلك يوم 28 نوفمبر المقبل، بعد إحيائه مؤخرا لمجموعة حفلات غنائية مختلفة.

حفل تامر عاشور في الكويت

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة خلال حفل الكويت والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويواصل الفنان تامر عاشور، تجهيز ألبوم الشتاء تمهيدا لطرحه بعد نجاح آخر ألبوماته الذي كان يحمل اسم “ياه”.

وانتهي تامر عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو والتي تميل إلي الطابع الدرامي.

ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.