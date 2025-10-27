الإثنين 27 أكتوبر 2025
تامر عاشور يحيي حفلا في الكويت 28 نوفمبر

يستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل كبير في الكويت وذلك يوم 28 نوفمبر المقبل، بعد إحيائه مؤخرا لمجموعة حفلات غنائية مختلفة. 

حفل تامر عاشور في الكويت 

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة خلال حفل الكويت والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

ويواصل الفنان تامر عاشور، تجهيز ألبوم الشتاء تمهيدا لطرحه بعد نجاح آخر ألبوماته الذي كان يحمل اسم “ياه”. 

وانتهي تامر عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو والتي تميل إلي الطابع الدرامي.

ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

