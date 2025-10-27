محمد سامي: “مش بحب الأفلام اللي قدمتها”

كشف المخرج محمد سامي عن كواليس مشواره الفني وبداياته في عالم الإخراج، متحدثًا بصراحة عن أعماله السابقة وتجربته مع النقد، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة.

وقال سامي إنه غير راضٍ عن بعض أعماله السينمائية التي قدّمها في مشواره الفني، موضحًا: "مع احترامي لكل الفنانين اللي اشتغلت معاهم، أنا مبحبش الأفلام اللي أنا قدمتها."

وأضاف المخرج أنه واجه انتقادات قاسية من الجمهور في بداياته، وكانت مؤلمة بالنسبة له، لكنه تعلّم مع الوقت كيف يتعامل معها وينظر إليها بشكل إيجابي وبنّاء، مشيرًا إلى أنه أصبح أكثر وعيًا في اختياراته الفنية الحالية والمستقبلية.

وأكد سامي أنه لن يكرر أخطاء الماضي مرة أخرى، قائلًا بحسم: "أنا أقسم بالله ما هنط تاني في نفس الدوامة.. على جثتي."

وكان المخرج محمد سامي قدم أفلام: عمر وسلمى 3، ريجاتا، أهواك، جواب اعتقال، تصبح على خير، سري للغاية، العميل صفر

وفي جانب إنساني من الحوار، تحدث محمد سامي عن علاقته بوالدته، كاشفًا عن موقف طريف ومؤثر جمعهما، قائلًا: "أنا مرة أخدت مكالمة ساعة كاملة من أمي، مسحت بكرامتي الأرض."

وأشار إلى أن والدته كانت دائمًا صريحة وقاسية في نصائحها، لكنها تمثل له مصدر دعم حقيقي في حياته الشخصية والمهنية.

