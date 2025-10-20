الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايان السيد من الجونة: "نفسي أمثل مع منى زكي، وحلمي أقف قدام الكدواني"

مايان السيد، فيتو
مايان السيد، فيتو

كشفت الفنانة الشابة مايان سيد عن أمنيتها في التمثيل مع عدد من النجوم، وعلى رأسهم منى زكي. 

وقالت مايان في تصريحات خلال تواجدها بمهرجان الجونة: نفسي أمثل مع منى زكي، وعمل يكون دراما ونفسي أمثل مع طه دسوقي، وعايزة أمثل مع عصام عمر مرة تانية لأني انبسطت معاه جدا، متابعة: ومن أحلامي الكبيرة والمهمة أني أمثل مع ماجد الكدواني ويارب يتحقق. 

وتعيش الفنانة مايان السيد حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تستعد للظهور في أربعة أعمال سينمائية جديدة من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وتشارك مايان في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" الذي تدور قصتها فيه مع الفنان حسن مالك، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما تشارك في فيلم "كولونيا" بطولة أحمد مالك، والذي سيُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتخوض أيضًا البطولة في فيلم "ولنا في الخيال حب" أمام أحمد السعدني وعمر روزيق، والمقرر عرضه في المهرجان نفسه.

أما فيلمها الرابع فهو "قصر الباشا" أمام أحمد حاتم، والذي من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية قبل نهاية العام الجاري.

مايان السيد الفنانة مايان السيد تصريحات مايان السيد مهرجان الجونة السينمائي منى زكي طه دسوقي ماجد الكدواني عصام عمر

