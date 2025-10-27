الإثنين 27 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مي عمر تعود في رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"

مي عمر
مي عمر

أعلنت الفنانة مي عمر عن مشاركتها في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسلها الجديد بعنوان "الست موناليزا"، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، على أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على فيس بوك منشورًا قالت فيه:"بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الست موناليزا رمضان 2026 إن شاء الله، على شاشتي الحبيبة وشركاء نجاحي MBC مصر. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.. أوعدكم بعمل يلمس القلوب، وبدعمكم وحبكم دايمًا بنكبر."

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته مي عمر في رمضان 2025، ما جعل جمهورها يترقب ظهورها مجددًا في الموسم الجديد. 

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون ضمن أبرز الأعمال المنتظرة في دراما رمضان 2026.

الجريدة الرسمية