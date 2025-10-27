صلاح حافظ.. مايسترو الصحافة الذي عزف لحن الاستقلال في زمن الانحيازات

صلاح حافظ، صحفي وكاتب يساري، لُقِّب بـ«مايسترو الصحافة المصرية». بدأ حياته الصحفية وهو طالب بكلية الطب، زميلًا لكلٍّ من الدكتور يوسف إدريس والدكتور مصطفى محمود، حيث عملا معًا في صحف الملايين والكاتب ثم روز اليوسف. كان صحفيًا مقدرًا من الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وتولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف مناصفة مع فتحي غانم، حتى رحل عام 1992.

البداية والانطلاقة

استدعى الكاتب والأديب إحسان عبد القدوس الصحفي الشاب صلاح حافظ ليعمل محررًا في مجلة روز اليوسف التي كان يرأس تحريرها، لتبدأ انطلاقته الصحفية عام 1951. وفي عام 1954 اختاره عبد القدوس أيضًا للمساهمة في تأسيس مجلة صباح الخير.

لكن في تلك الفترة، قُبض عليه وأودع السجن بتهمة الانضمام إلى حزب «حدتو» الشيوعي.

صلاح حافظ فى بداياته

تحية كاريوكا... صديقة وشجاعة ملهمة

قبل القبض عليه، عرضت الفنانة تحية كاريوكا ــ صديقة العائلة ــ على صلاح حافظ أن يختبئ في بيتها حين كانت تعيش مع والدتها. وبالفعل، قضى في بيتها ثلاثة أيام، خرج بعدها وقد وقع في غرامها إعجابًا بشجاعتها وشهامتها، حتى أنه أسمى ابنته «تحية» على اسمها، وهي ابنته الممثلة تحية حافظ.

الكاتب الصحفى صلاح حافظ

بعد الخروج من السجن

عندما خرج صلاح حافظ من السجن عام 1964، توسّط خالد محيي الدين ــ وكان رئيسًا لمجلس إدارة أخبار اليوم ــ لدى الرئيس جمال عبد الناصر لتعيينه رئيسًا لتحرير مجلة آخر ساعة.

صدر القرار بالفعل، لكن محيي الدين ترك منصبه قبل تنفيذه، وجاء محمد حسنين هيكل بدلًا منه، فاستبعد قرار التعيين وعيّن يوسف السباعي رئيسًا للتحرير، بينما عمل صلاح حافظ نائبًا لرئيس التحرير.

هيكل يفصله... وعبد الناصر يتدخل

يحكي صلاح حافظ كيف قرر محمد حسنين هيكل فصله من أخبار اليوم التي كان يرأس مجلس إدارتها، فيقول: «ذات صباح ذهبت إلى مجلة آخر ساعة وكان هيكل مسافرًا، فوجدت أنه أصدر قرارًا بفصلي. ذهبت إلى صديقي سعد كامل لأودعه، فإذا بتليفون من الرئيس عبد الناصر يمنع تنفيذ قرار الفصل. كانت صفعة لهيكل، الذي برر لي ما حدث بعد ذلك بأنه سوء تصرف».

عاد بعدها صلاح حافظ إلى روز اليوسف، وفي عام 1974 عُيِّن رئيسًا لتحريرها مع فتحي غانم، وقت أن كان عبد الرحمن الشرقاوي رئيسًا لمجلس الإدارة.

الإعفاء من رئاسة روز اليوسف

نشر صلاح حافظ تحقيقًا صحفيًا حول أحداث 18 و19 يناير، واصفًا ما جرى بأنه «انتفاضة شعبية»، بينما اعتبرها السادات «انتفاضة حرامية».

وكانت النتيجة إعفاء كل من الشرقاوي وفتحي غانم وصلاح حافظ من رئاسة تحرير ومجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف.

مقالات ومعارك لها تاريخ

في كتابه مقالات ومعارك لها تاريخ، الذي يضم أغلب ما كتبه في الصحافة والسياسة، قدم صلاح حافظ نفسه قائلًا: «أنا عملت تقريبًا في كل صور الصحافة، حزبية وغير حزبية. اشتغلت في صحافة تنظيم سري هو حدتو، وفي صحافة المدرسة الوطنية مثل روز اليوسف، وفي صحافة المدرسة الإخبارية مثل أخبار اليوم. واستُعملت في الصحافة وأنا أنتمي إلى الاشتراكيين، وسعدت بالانتماء إلى التنظيم الطليعي السري الذي أنشأه عبد الناصر. ثم عشت تجربة الصحف الحزبية وشاركت في تأسيس صحيفة الأهالي. ومع ذلك لم أنضم إلى أي حزب من الأحزاب، ليس لأني ضدها أو لأني لا أجد حزبًا يعبر عني، بل لأنني اكتشفت بعد تجربة طويلة أن أنسب شيء للكاتب أن يكون مستقلًا».

الاستقلال.. جوهر المهنة

وأضاف صلاح حافظ: «الاستقلال لا يعني عدم الانتماء إلى رأي أو عقيدة، بل يعني عدم الالتزام بتشكيل حزبي، حتى يكون الكاتب فيما يكتب معبرًا عما يرى أنه الحق طوال الوقت. المهم أن يلتزم الكاتب بأمانة الكلمة والرأي، بعيدًا عن أي اتجاهات أو انتماءات».

القارئ هو سيد الصحيفة

كان يرى أن مقومات نجاح أي صحيفة أو مجلة هي نفسها مقومات الصديق الذي تسعد بزيارته لأنه مخلص لا يكذب عليك أبدًا، وحتى إذا نصحك بما تكره لا تغضب منه لأنه يحبك ويريد مصلحتك.

وأضاف: «الصحف تنجح بقدر ما يكون سيدها الوحيد الذي تخدمه هو القارئ، لا المسئولين، ولا الحزب، ولا أصحاب النفوذ».

تأييد معاهدة السلام

عندما أعلن السادات في نوفمبر 1977 مبادرته للسفر إلى القدس، أيّد صلاح حافظ الزيارة رغم رئاسته لجريدة حزب معارض، وكتب مؤيدًا معاهدة السلام، واصفًا الحملة العربية على السادات بأنها «الخطيئة الكبرى».

ونظرًا لمعارضة حزب التجمع لموقفه، طلب حافظ إعفاءه من رئاسة تحرير الأهالي قبل صدورها بأيام، لكنه استمر في كتابة مقاله الأسبوعي بتوقيع «دبوس» حتى رحيله عام 1992.

