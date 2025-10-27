انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)

تعرَّض الفنان علي رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة أنا بشحت بالجيتار، لحادث مروري في محافظة السويس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد الأرصفة بمنطقة الغريب.

علي رؤوف يتعرض لحادث سير

وتسبب الحادث الذي تعرض له في تدمير أجزاء من السيارة نتيجة الانقلاب.

وبين عشرات الألبومات الجديدة التي طرحتها كبرى شركات الإنتاج هذا الموسم، ظهر صوت مختلف، يحمل جيتارًا ويغني بعفوية جملة قصيرة: “أنا بشحت بالجيتار”.

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول هذا الفيديو البسيط إلى ظاهرة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيد اسم صاحبها الفنان علي رؤوف إلى دائرة الضوء.

من هو علي رؤوف؟

قد يتصور البعض أن علي رؤوف اسم جديد على الساحة، لكن الحقيقة أن مشواره الفني بدأ منذ سنوات.

وعلي رؤوف هو موزع موسيقي ومهندس صوت ومغنٍ وملحن، كما أنه فنان دوبلاج سواء بالتمثيل الصوتي أو الغناء، وقدم أصوات شخصيات ارتبطت بذاكرة المشاهدين في أفلام شهيرة مدبلجة، من بينها شخصية تيمون (غناء) في The Lion King، وبيرانا في The Bad Guys، ومارد وشوشني (النسخة الفصحى) في Monsters Inc، وكاميلو في Encanto، وقمور في Spellbound، وكانت له بصمته في فيلم Hercules المدبلج من خلال الغناء، كما وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عيال الحالة الذي عُرض في رمضان 2025

.

