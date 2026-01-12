الإثنين 12 يناير 2026
غزيرة ورعدية أحيانًا، خريطة سقوط الأمطار اليوم

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز الـ 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط

 

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة
على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من
وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية ونشاط الرياح القوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08
  

