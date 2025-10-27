الإثنين 27 أكتوبر 2025
سلاف فواخرجي: مصر هي الدنيا وموطني الآمن الذي احتواني

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن حبّها العميق لمصر، مؤكدة أنها تعتبرها الدنيا بأكملها لما وجدته فيها من أمان ودفء واحتواء.

ونشرت سلاف عبر حسابها الرسمي على فيس بوك منشورًا قالت فيه:"السلام عقيدة وطن وإرادة شعب، واللي ميعرفش مصر ميعرفش يعني إيه دنيا."

يُذكر أن سلاف  كانت قد أعلنت استقرارها في مصر بعد سقوط نظام بشار الأسد، موضحة أن مصر وشعبها احتضنا كل من لجأ إليهما. 

وكانت قد كتبت في وقت سابق عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقًا): "أعيش في مصر الآمنة البهية الهنيّة التي لطالما احتضنتني كما احتضنت كل من دخل إليها، وقد تأخرت في اتخاذ قرار العيش فيها رغم أن كل الخيارات كانت أمامي متاحة."

