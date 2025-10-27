إلهام وجدي: أفاضل بين 3 أعمال درامية للمشاركة في رمضان

قالت الفنان إلهام وجدي: إنها مشغولة حاليًا بقراءة 3 سيناريوهات درامية، لاختيار الأفضل بينها للمشاركة به في سباق دراما رمضان 2026.

وأضافت إلهام في تصريح خاص لـ “فيتو”: إنه بعد نجاحها في مسلسل “وتر حساس” و“شهادة معاملة أطفال”، أصبح من الضروري التركيز على اختيار أفضل الأدوار، حتى ينال ما أقدمه إعجاب الجمهور.

تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

وشارك في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" عدد من النجوم البارزين مثل غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي معقد حول العلاقات الإنسانية، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، والعائلة.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت إلهام وجدي في عالم الفن عام 2021 من خلال فيلم يحمل اسم توك توك، وبعدها تألقت في مسلسل إيجار قديم عام 2022 ولفتت الأنظار إليها بشخصية الدكتورة ليلى، وتوالت بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها مثل مسلسل كشف مستعجل، ومسلسل جري الوحوش، ومسلسلي وتقابل حبيب ومسلسل شهادة معاملة أطفال، اللذين عرضا في رمضان الماضي.

