أخبار الحوادث اليوم: التحقيق في اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة..تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة.. مشاجرة مسلحة في كرداسة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة اعتداء وتهديد بالسلاح الأبيض، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة، والداخلية تتحرك
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.
الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بالمنوفية يستخلص مادة مخدرة من عقار طبي لتصنيع الآيس وتهريبها للخارج
تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضبط تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية «من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية» بممارسة نشاط إجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد العقاقير الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، واتخذوا من دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية وكرًا لإدارة نشاطهم غير المشروع.
ضبط مدير ناد صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر.
الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل يضم أحد العناصر الجنائية وسيدتين لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأجيل طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من مغادرة البلاد لـ 19 أكتوبر
قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من محامي اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته لجلسة 19 أكتوبر الجاري.
إصابة 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة والشرقية
أصيب 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بمحافظتى الجيزة والشرقية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور
تستمع نيابة الجيزة، إلى أقوال المجني عليه ضحية المتهمين بالتعدي عليه، بعد تصويره لهم أثناء ممارسة الفعل الفاضح على طريق المحور.
النيابة العامة تباشر التحقيق في اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد إحالة وزارة السياحة والآثار الموضوع برمته للنيابة فور اكتشاف الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة في كرداسة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثة الي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا