أخبار الحوادث اليوم: التحقيق في اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة..تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة.. مشاجرة مسلحة في كرداسة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة اعتداء وتهديد بالسلاح الأبيض، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضبط تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية «من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية» بممارسة نشاط إجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد العقاقير الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، واتخذوا من دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية وكرًا لإدارة نشاطهم غير المشروع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل يضم أحد العناصر الجنائية وسيدتين لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من محامي اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

أصيب 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بمحافظتى الجيزة والشرقية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تستمع نيابة الجيزة، إلى أقوال المجني عليه ضحية المتهمين بالتعدي عليه، بعد تصويره لهم أثناء ممارسة الفعل الفاضح على طريق المحور.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد إحالة وزارة السياحة والآثار الموضوع برمته للنيابة فور اكتشاف الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثة الي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

