الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينالدوم يقود الاتفاق للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

الاتفاق
الاتفاق
18 حجم الخط

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الأخدود بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق الاتفاق في شباك نادي الخلود اللاعب جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 54 و76. 

ترتيب الأخدود والاتفاق في الدوري السعودي 

وبذلك يحتل فريق الأخدود قبل المباراة المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقطة فيما يحتل فريق الاتفاق المركز السابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأخدود أمام الاتفاق

وجاء تشكيل فريق الأخدود لمواجهة الاتفاق: صامويل ليما، علي السالم، سعيد الربيعي، جوكهان، غسان هوساوي، محمد أبوعبد، بيتروس، بيدروزا، ماتيو، بوراك، آل هتيله

تشكيل الاتفاق أمام الأخدود

وجاء تشكيل فريق الاتفاق لمواجهة الأخدود كالتالي: روداك، الخطيب، جاك هندري، عبدالباسط هندي، مدالله العليان، دودا، مختار علي، ألفارو ميدران، كالفو، فينالدوم، موسى ديمبيلي.

وعلى جانب آخر، تترقب الجماهير العربية مواجهة نارية بين نادي النصر ونظيره وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة،على  ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة 

وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخليج أمام النجمة النصر الأهلي النصر والاهلي الاتفاق الاخدود الأخدود أمام الاتفاق الاتفاق أمام الأخدود فينالدوم

مواد متعلقة

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

ودية مرتقبة تجمع مصر والسعودية في مارس ضمن استعدادات كأس العالم 2026

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري الممتاز للسيدات

حسن شحاتة: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا.. وقدم دور مجموعات قوي

أهلي 2007 يفوز على الإسماعيلي 0/1 في دوري الجمهورية

يعرف الكرة المصرية جيدا، أبرز المعلومات عن حكم مباراة مصر وبنين بأمم إفريقيا

وديا، غزل المحلة يفوز على الصيد بثلاثية استعدادا لمباراة المقاولون العرب

الأكثر قراءة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قرارات عاجلة بشأن التحقيق في غرق سباح من ذوي الهمم بنادي الغابة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مصدر: مصطفى شكشك على رادار الأهلي وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات

تامر عاشور وأنغام في حفل واحد بالكويت، تعرف على الموعد

كارت المترو والاشتراك، الحل لأزمة الفكة وزحام شبابيك التذاكر

زيلينسكي يعين أوليج إيفاشينكو رئيسا جديدا للاستخبارات العسكرية

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية أول جمعة في العام الجديد 2026

الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads