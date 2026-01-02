فينالدوم يقود الاتفاق للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الأخدود بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق الاتفاق في شباك نادي الخلود اللاعب جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 54 و76.

ترتيب الأخدود والاتفاق في الدوري السعودي

وبذلك يحتل فريق الأخدود قبل المباراة المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقطة فيما يحتل فريق الاتفاق المركز السابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأخدود أمام الاتفاق

وجاء تشكيل فريق الأخدود لمواجهة الاتفاق: صامويل ليما، علي السالم، سعيد الربيعي، جوكهان، غسان هوساوي، محمد أبوعبد، بيتروس، بيدروزا، ماتيو، بوراك، آل هتيله

تشكيل الاتفاق أمام الأخدود

وجاء تشكيل فريق الاتفاق لمواجهة الأخدود كالتالي: روداك، الخطيب، جاك هندري، عبدالباسط هندي، مدالله العليان، دودا، مختار علي، ألفارو ميدران، كالفو، فينالدوم، موسى ديمبيلي.

وعلى جانب آخر، تترقب الجماهير العربية مواجهة نارية بين نادي النصر ونظيره وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة،على ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة

وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

