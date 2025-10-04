ضبط عاملة بتهمة الاعتداء على طفلة في الهرم

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض على عاملة، على خلفية اتهامها من قِبل مديرة إحدى شركات الإنتاج الفني بالتعدي على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك داخل شقة بمنطقة الهرم.

وأفادت التحقيقات الأولية أن والدة الطفلة تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، أرفقته بتقرير طبي يُثبت وجود إصابات وسحجات في مناطق حساسة من جسد الطفلة.

وخلال استجواب المتهمة، أنكرت صلتها بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

