الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بالمنوفية يستخلص مادة مخدرة من عقار طبي لتصنيع الآيس وتهريبها للخارج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية «من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية» بممارسة نشاط إجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد العقاقير الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، واتخذوا من دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية وكرًا لإدارة نشاطهم غير المشروع.

الكمين والضبط

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم وبحوزتهم 30 كجم من مخدر الآيس، و40 كجم من المادة الفعالة المستخدمة في تصنيعه، و250 ألف قرص من العقار الطبي الذى تُستخلص منه المادة الفعالة، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية الاستخلاص و7 سيارات تم استخدامها في التنقل ونقل المواد.

وبمواجهتهم، أقروا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي كما ورد بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 66 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

