وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثة الي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

تلقت الاجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام قرية البرشا التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وفاة شخص مجهول الهوية وإصابة 5 اخرين في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخص مجهول الهوية وإصابة 5 آخرين جميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وهم معتز عبد الحميد محمد، 36 عاما، شعبان محمد قداية، 38 عاما، ومحمد عاشور أحمد عبد الرازق، 19 عاما، ومحمد عادل بدر، 25 عاما، وإبراهيم ياسر محمد، 24 عاما.

تم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

