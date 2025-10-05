طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة، والداخلية تتحرك بسرعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن واقعة طفل يقود سيارة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله طفل يقود سيارة "ملاكي" بطريقة متهورة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

بالفحص، تبين أن السيارة «سارية التراخيص»، ويملكها مقاول، وأن قائدها هو ابنه البالغ من العمر 14 عامًا.

وبمواجهة الأب أقر بسماحه لطفله بقيادة السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالده.

