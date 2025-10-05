الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة، والداخلية تتحرك بسرعة

طفل يقود سيارة برعونة
طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن واقعة طفل يقود سيارة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله طفل يقود سيارة "ملاكي" بطريقة متهورة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

ضبط مدير ناد صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

أخبار الحوادث اليوم: رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب.. ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم.. والأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

بالفحص، تبين أن السيارة «سارية التراخيص»، ويملكها مقاول، وأن قائدها هو ابنه البالغ من العمر 14 عامًا. 

وبمواجهة الأب أقر بسماحه لطفله بقيادة السيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالده.

