حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة اعتداء وتهديد بالسلاح الأبيض، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر، وتهديده بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة العمرانية.

ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص إنهاء حياته داخل قطار

 وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد المقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجيزة قسم العمرانية وزارة الداخلية ضبط المتهم أخبار الحوادث في مصر اعتداء في الجيزة الامن العام

