الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة اعتداء وتهديد بالسلاح الأبيض، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر، وتهديده بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد المقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

