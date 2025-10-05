الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

فيديو سيارة الفعل
فيديو سيارة الفعل الفاضح على المحور

تستمع نيابة الجيزة، إلى أقوال المجني عليه ضحية المتهمين بالتعدي عليه، بعد تصويره لهم أثناء ممارسة الفعل الفاضح على طريق المحور. 

الواقعة وثقها مقطع فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، ويظهر المتهمون “شاب وفتاتان” وهم يستقلون سيارة ملاكي، والذي قام بتصويرهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاج سيارته، وذكر أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.

وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله شاب وفتاتان يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق التي أصدرت قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة المحور الجيزة ممارسة الفعل الفاضح

مواد متعلقة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

فريق بحث لضبط فتاتين وشاب بتهمة كسر زجاج سيارة على المحور

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads