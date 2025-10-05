تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

تستمع نيابة الجيزة، إلى أقوال المجني عليه ضحية المتهمين بالتعدي عليه، بعد تصويره لهم أثناء ممارسة الفعل الفاضح على طريق المحور.

الواقعة وثقها مقطع فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، ويظهر المتهمون “شاب وفتاتان” وهم يستقلون سيارة ملاكي، والذي قام بتصويرهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاج سيارته، وذكر أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.

وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله شاب وفتاتان يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق التي أصدرت قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

