ضبط مدير ناد صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

الضبط والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهم وبصحبته 5 أشخاص بينهم 4 سيدات «لـ3 منهن معلومات جنائية».



وبمواجهتهم، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي كما ورد بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة للتحقيق.



