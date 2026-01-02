مصدر: مصطفى شكشك على رادار الأهلي وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مصطفى شكشك، لاعب فريق إنبي، يعد أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مفاوضات الأهلي مع مصطفي شكشك

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ هو من يقود ملف المفاوضات مع اللاعب وناديه، حيث تواصل بالفعل مع مصطفى شكشك منذ ثلاثة أيام، كما فتح خطوط اتصال مع إدارة نادي إنبي، وذلك بعد موافقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على عودة التعامل بين الناديين مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن إدارة إنبي أبدت ترحيبها بفكرة التفاوض مع الأهلي مجددا، في ظل تحسن العلاقات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، ما يمهد الطريق لإمكانية إتمام الصفقة حال الاتفاق على التفاصيل المالية.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتقدم حتى الان بعرض رسمي لضم اللاعب، وأن جميع الاتصالات الحالية تتم بشكل ودي وغير رسمي عبر سيد عبد الحفيظ، مع وجود رغبة داخل القلعة الحمراء في حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا سارت المفاوضات بالشكل المطلوب.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي كان قد أنهى في وقت سابق جميع الاتفاقات الخاصة بضم مصطفى شكشك قبل عدة سنوات، إلا أن الخلافات ابين الطرفين آنذاك حالت دون إتمام الصفقة، قبل أن تعود المفاوضات إلى الواجهة من جديد في الوقت الحالي.

مصطفى شكشك يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

وأثار مصطفى شكشك، لاعب فريق إنبي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تزايد الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وترددت العديد من الأنباء في الساعات الأخيرة حول دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال يناير الجاري.

وفي ظل تلك الأنباء، نشر مصطفى شكشك صورة له من مباراة فريقه أمام الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، دون أي تعليق، مكتفيا بوضع رمز تعبيري للساعة الرملية، في إشارة اعتبرها كثيرون تلميح لانتظار حسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

