ضبط سائق "توك توك" تعدى على قائد سيارة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة توك توك بالتعدي على قائد سيارة وإحداث تلفيات بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، وتبين إصابته بسحجات متفرقة.

وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الطالبية نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة بسبب أولوية المرور، وأثناء قيام الأخير بتصويره حاول منعه، وفوجئ بالاصطدام به محدثًا إصابته وتلفيات بهاتفه المحمول، ثم لاذ بالفرار.

وباستدعاء مالك السيارة تبين أنها "ملاكى" منتهية التراخيص وبها تلفيات محددة، وأيد ما جاء على لسان سائق التوك توك، مضيفًا أنه قام بالتصوير لإثبات حقه.

تم التحفظ على السيارة ومركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

