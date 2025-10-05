الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق "توك توك" تعدى على قائد سيارة بالجيزة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة توك توك بالتعدي على قائد سيارة وإحداث تلفيات بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، وتبين إصابته بسحجات متفرقة.

وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الطالبية نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة بسبب أولوية المرور، وأثناء قيام الأخير بتصويره حاول منعه، وفوجئ بالاصطدام به محدثًا إصابته وتلفيات بهاتفه المحمول، ثم لاذ بالفرار.

 

وباستدعاء مالك السيارة تبين أنها "ملاكى" منتهية التراخيص وبها تلفيات محددة، وأيد ما جاء على لسان سائق التوك توك، مضيفًا أنه قام بالتصوير لإثبات حقه.

تم التحفظ على السيارة ومركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الطالبية قائد السيارة كشف ملابسات مالك السيارة

مواد متعلقة

طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة، والداخلية تتحرك بسرعة

الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بالمنوفية يستخلص مادة مخدرة من عقار طبي لتصنيع الآيس وتهريبها للخارج

ضبط مدير ناد صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

الداخلية تضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و94 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

إصابة 13 بينهم 6 طالبات بتمريض كفر الشيخ في حادثين متفرقين

إصابة 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة والشرقية

الداخلية: تسهيل إجراءات استخراج الوثائق لكبار السن وذوي الهمم في مكاتب الجوازات

الأكثر قراءة

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads