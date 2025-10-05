الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص إنهاء حياته داخل قطار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إنهاء حياته أثناء استقلاله أحد القطارات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المشار إليه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا.

بمواجهته، أكد أنه استقل القطار من القاهرة متجهًا إلى محل إقامته بالمنيا، ونفى ما تم نشره حول محاولته الانتحار، موضحًا أنه كان يحاول النزول من القطار للتهرب من سداد قيمة التذكرة والغرامة المقررة، لكنه تراجع خشية سقوطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

