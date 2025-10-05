الأحد 05 أكتوبر 2025
إصابة 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة والشرقية

أصيب 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بمحافظتى الجيزة والشرقية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

الداخلية: تسهيل إجراءات استخراج الوثائق لكبار السن وذوي الهمم في مكاتب الجوازات

حالة الطرق اليوم، زحام مروري خانق بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى محور الضبعة الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية  بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السعديين منيا القمح، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 10  مصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

