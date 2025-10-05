إصابة 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة والشرقية

أصيب 16 شخصًا فى حادثين منفصلين بمحافظتى الجيزة والشرقية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى محور الضبعة الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السعديين منيا القمح، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.