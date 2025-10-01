إحالة متهمين للنصب باستخدام آثار مقلدة في الجيزة إلى المحاكمة

أحالت نيابة الجيزة تشكيلا عصابيا بمدينة 6 أكتوبر للمحاكمة، بتهمة اقتناء قطع أثرية مقلدة، ومبالغ مالية مزيفة للنصب على راغبي شراء الآثار.

القبض على المتهمين بالجيزة

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص في تكوين تشكيل عصابي، للنصب على راغبي شراء الآثار، واتخاذهم من فيلا بمدينة 6 أكتوبر وكرا لهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم قطع أثرية مقلدة، ومبالغ مالية مزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

