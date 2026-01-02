أنجلينا جولي، نجمة عالمية تكشف معاناة المنسيين وضحايا الحروب

18 حجم الخط

زارت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي اليوم معبر رفح، لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وزيارة المصابين من الأشقاء في غزة الموجودين بالمستشفيات المصرية



من هى النجمة أنجلينا جولي؟

أنجلينا جولى أمريكية الجنسية، من أبرز الشخصيات العالمية التي نجحت في توظيف الشهرة لخدمة القضايا الإنسانية، وبعيدا عن كونها نجمة سينمائية حائزة على جوائز عالمية، ارتبط اسمها على مدار أكثر من عقدين بالدفاع عن اللاجئين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الحروب والنزاعات.



بداية الدور الإنساني للنجمة أنجلينا جولي



بدأت رحلة أنجلينا جولي في العمل الإنساني عام 2001 بعد زيارات ميدانية لمناطق متضررة من النزاعات، لتبدأ تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

تم تعيينها سفيرة نوايا حسنة، ولم يقتصر دور جولي على التمثيل الرمزي، بل حرصت على زيارة مخيمات اللاجئين ومناطق الكوارث في أكثر من 60 دولة حول العالم.





طالبت أنجلينا جولى بزيادة التمويل الدولي لبرامج الإغاثة ودعم مشاريع توفر المأوى، الغذاء، الرعاية الصحية، والتعليم للاجئين.



وشملت زياراتها مناطق في الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا وأوروبا، حيث التقت بالنازحين وضحايا الحروب بشكل مباشر، ونقلت معاناتهم إلى المحافل الدولية.



الدفاع عن النساء والأطفال



أنجلينا جولى من أهم الفنانات الداعمة لقضايا المرأة وركزت أنجلينا جولي بشكل خاص على حماية النساء من العنف الجنسي في النزاعات ودعم الأطفال اللاجئين ومنع تجنيدهم في الصراعات وتعزيز حق التعليم، خصوصًا للفتيات في مناطق النزوح.



وساهمت في إطلاق مبادرات دولية لمواجهة الجرائم بحق المدنيين خلال الحروب.



وتبرعت أنجلينا جولي بملايين الدولارات لمنظمات إنسانية وإغاثية وساهمت في تأسيس ودعم مؤسسات خيرية تعنى بالتنمية المستدامة، وليس فقط الإغاثة الطارئة.



شاركت أنجلينا جولي في جلسات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين،كما كان لها لقاءات مع قادة دول وصناع قرار للدفاع عن حقوق المتضررين من الحروب.



وقادت النجمة أنجلينا جولي حملات عالمية لحشد الرأي العام تجاه القضايا الإنسانية العاجلة.



استخدمت أنجلينا جولى صوتها ونفوذها لدعم الملايين من اللاجئين والضحايا، وأسهمت في تحويل القضايا الإنسانية من قضايا مهمشة إلى ملفات دولية لا يمكن تجاهلها.

وخلال رحلة حياتها تعرضت للإصابة بسرطان الثدي وقد نجحت في هزيمة المرض والقضاء عليه.

كان قد استقبل المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش النجمة أنجلينا جولي، حيث اطّلعت على دور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري، وآليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية.

وخلال الزيارة، شاركت أنجلينا جولي في تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، في تأكيد رمزى على التضامن الإنساني والدعم الدولي للجهود المبذولة.

وأعربت عن تقديرها البالغ للجهود الاستثنائية التي تبذلها مصر بمؤسساتها والمجتمع المدنى والهلال الأحمر المصري ومشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به المتطوعون والعاملون في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة ومهنية، رغم التحديات، بما يضمن وصولها إلى قطاع غزة.

