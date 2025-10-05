الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة، والداخلية تتحرك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 


وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 30 سبتمبر الماضى بين طرف أول (عامل مصاب بجرح قطعى) وطرف ثان (شخصين أحدهما مصاب بجروح قطعية) إثر مشادة بسبب اصطدام الأول بأحد أفراد الطرف الثانى أثناء سيرهم بالطريق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء "3 قطع" المستخدمة فى الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

