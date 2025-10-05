الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة في كرداسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وبعد الفحص، تبين تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين، الأول يضم شخصين، والثاني أربعة أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على أولوية المرور، دون وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش وثلاثة أسلحة بيضاء وعصا خشبية.

و بمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.



