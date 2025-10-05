الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة في كرداسة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وبعد الفحص، تبين تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين، الأول يضم شخصين، والثاني أربعة أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على أولوية المرور، دون وقوع إصابات.

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش وثلاثة أسلحة بيضاء وعصا خشبية.

و بمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة كرداسة مشاجرة بين طرفين مشاجرة بالاسلحة محافظة الجيزة وزارة الداخلية قسم شرطة كرداسة شرطة كرداسة ضبط طرفي المشاجرة دائرة قسم شرطة كرداسة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

القبض على لص دراجة نارية في الغربية بعد تداول مقطع فيديو

الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه بطريق إسكندرية الزراعي

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص إنهاء حياته داخل قطار

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة، والداخلية تتحرك

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads