الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

الخليج والنجمة
الخليج والنجمة
18 حجم الخط

 انتهت مباراة فريق الخليج مع نظيره النجمة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم فريق النجمة في الدقيق 50 عن طريق لازارو، ثم نجح الخليج في تسجيل هدفين عن طريق يورغوس ماسوراس وجوشوا كينج في الدقيقة 72 و74، قبل أن يخطف سامير كايتانو دي سوزا هدف التعادل لفريق النجمة في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع. 

وبذلك يحتل فريق الخليج قبل المباراة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة فيما يحتل فريق النجمة المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.

تشكيل الخليج أمام النجمة 

وجاء تشكيل الخليج لمباراة النجمة كالتالي: ماسوراس، جوشوا كينغ، كوستاس، ديمتروس، ماجد كنبه، صالح العمري، حمسل، الحافظ، شينكفيلد، بيدرو ريبوشو، موريس.

تشكيل النجمة أمام الخليج 

وعلى جانب آخر، تترقب الجماهير العربية مواجهة نارية بين نادي النصر ونظيره وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة،على  ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة 

وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخليج النجمة الدوري السعودي النصر الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري الممتاز للسيدات

حسن شحاتة: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا.. وقدم دور مجموعات قوي

أهلي 2007 يفوز على الإسماعيلي 0/1 في دوري الجمهورية

يعرف الكرة المصرية جيدا، أبرز المعلومات عن حكم مباراة مصر وبنين بأمم إفريقيا

وديا، غزل المحلة يفوز على الصيد بثلاثية استعدادا لمباراة المقاولون العرب

ربيع ياسين مديرا فنيا لفريق النجوم في دوري القسم الثاني

نتائج مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ 17 لدوري المحترفين

هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

الأكثر قراءة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

11850 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

حفروا الجدار وسرقوا ملايين اليوروهات، تفاصيل جديدة عن أكبر عملية سطو على بنك ألماني (فيديو)

تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads