النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

انتهت مباراة فريق الخليج مع نظيره النجمة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم فريق النجمة في الدقيق 50 عن طريق لازارو، ثم نجح الخليج في تسجيل هدفين عن طريق يورغوس ماسوراس وجوشوا كينج في الدقيقة 72 و74، قبل أن يخطف سامير كايتانو دي سوزا هدف التعادل لفريق النجمة في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع.

وبذلك يحتل فريق الخليج قبل المباراة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة فيما يحتل فريق النجمة المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.

تشكيل الخليج أمام النجمة

وجاء تشكيل الخليج لمباراة النجمة كالتالي: ماسوراس، جوشوا كينغ، كوستاس، ديمتروس، ماجد كنبه، صالح العمري، حمسل، الحافظ، شينكفيلد، بيدرو ريبوشو، موريس.

تشكيل النجمة أمام الخليج

وعلى جانب آخر، تترقب الجماهير العربية مواجهة نارية بين نادي النصر ونظيره وأهلي جدة، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة،على ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة

وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

