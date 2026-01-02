الجمعة 02 يناير 2026
لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

أثار مصطفى شكشك، لاعب فريق إنبي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تزايد الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصطفى شكشك يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

وترددت العديد من الأنباء في الساعات الأخيرة حول دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال يناير الجاري. 

وفي ظل تلك الأنباء، قام مصطفى شكشك بنشر صورة له من مباراة فريقه أمام الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، دون أي تعليق، مكتفيا بوضع رمز تعبيري للساعة الرملية، في إشارة اعتبرها كثيرون تلميح لانتظار حسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

وأثار هذا التصرف العديد من التكهنات حول اقتراب اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء، في ظل توقيت النشر وتزامنه مع الحديث المتزايد عن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الجولة الخامسة من كأس الرابطة
فاركو أمام الأهلي - السبت 10 يناير في تمام الساعة الخامسة - على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

الجولة السادسة من كأس الرابطة 
الأهلي أمام طلائع الجيش - الخميس 15 يناير في تمام الساعة الخامسة - على ملعب استاد السلام.

الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري

 الأهلي ضد طلائع الجيش - الإثنين 19 يناير في تمام الساعة الخامسة (قد يتم تغيير موعد اللقاء) - على ملعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 
الأهلي ضد يانج أفريكانز - الأحد 25 يناير في تمام الساعة السادسة - على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز
الأهلي ضد وادي دجلة - الثلاثاء 27 يناير في تمام الساعة الخامسة - على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا
يانج أفريكانز ضد الأهلي - السبت 31 يناير في تمام الساعة الثالثة عصرًا - في تنزانيا.

