ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات وآخر بتأجير دراجات نارية وكهربائية للطلبة عقب انتهاء اليوم الدراسى، بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، مقيمين بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على 10 دراجات نارية وكهربائية، بينها 7 بدون ترخيص.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتأجير الدراجات للأطفال وطلاب المدارس المحيطة دون التأكد من وجود رخص قيادة لديهم، بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم التحفظ على الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

