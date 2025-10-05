الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل يضم أحد العناصر الجنائية وسيدتين لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

محافظ الدقهلية: منسوب النيل طبيعي واستعدادات كاملة لمواجهة أي طوارئ (فيديو)

ضبط مدير ناد صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

القيمة المالية للمضبوطات

قدرت قيمة الممتلكات والأموال التى تم غسلها بنحو 165 مليون جنيه تقريبًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

