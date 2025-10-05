الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل يضم أحد العناصر الجنائية وسيدتين لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

القيمة المالية للمضبوطات

قدرت قيمة الممتلكات والأموال التى تم غسلها بنحو 165 مليون جنيه تقريبًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

