تأجيل طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من مغادرة البلاد لـ 19 أكتوبر

قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من محامي اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

اللاعب ينتظر صدور حكم بإلغاء المنع من السفر عن طريق محكمة النزهة لشئون الأسرة

وتقدم محمد رشوان، محامي الدفاع عن إبراهيم سعيد، بطعن على القرار، موضحًا أن اللاعب ينتظر صدور حكم بإلغاء المنع من السفر عن طريق محكمة النزهة لشئون الأسرة بزوال أسباب المنع

وكانت الجهات المختصة قد أصدرت قرار منع نجم الكرة السابق من السفر بعد تقديم طليقته عدة أحكام نفقة ضده، حيث بلغ عدد القضايا المقامة 39 قضية، كان آخرها الحبس لمدة 4 أشهر.

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد الطعن المقدم على حكم الحبس

وقال محمد رشوان، أن الجهات الأمنية قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد الطعن المقدم على حكم الحبس، وعاد اللاعب إلى منزله بالفعل. كما حددت المحكمة جلسات لمراجعة الأحكام الصادرة ضده، عقب البلاغ المقدم منه يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة.

وقررت المحكمة أيضًا وقف إجراءات الحجز على ممتلكات اللاعب لحين الانتهاء من التحقيقات وفحص البلاغات المقدمة، فيما ستنظر المحكمة اليوم أيضًا دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه.

