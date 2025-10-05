الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي أثناء أداء حركات استعراضية وفتح أبواب السيارة أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

مجاملة زفاف تنتهى بالحبس 

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المتهم 
المتهم 

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة  خلال مشاركته في موكب زفاف، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد تعريض حياة أحد للخطر.

الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

القبض على لص دراجة نارية في الغربية بعد تداول مقطع فيديو

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث كرداسة قائد سيارة وزارة الداخلية فيديو استعراضي ضبط المتهم الجيزة حركات استعراضية موكب زفاف الامن العام

مواد متعلقة

الداخلية تُهدي القوات المسلحة أغنية أسطورة الجيوش احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

القبض على لص دراجة نارية في الغربية بعد تداول مقطع فيديو

الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه بطريق إسكندرية الزراعي

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص إنهاء حياته داخل قطار

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة، والداخلية تتحرك

ضبط سائق "توك توك" تعدى على قائد سيارة بالجيزة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads