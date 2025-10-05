الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي أثناء أداء حركات استعراضية وفتح أبواب السيارة أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

مجاملة زفاف تنتهى بالحبس

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المتهم

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة خلال مشاركته في موكب زفاف، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد تعريض حياة أحد للخطر.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.