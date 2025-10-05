النيابة العامة تباشر التحقيق في اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد إحالة وزارة السياحة والآثار الموضوع برمته للنيابة فور اكتشاف الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعمل فريق التحقيق على استدعاء المسئولين لسؤالهم وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكانت وزارة السياحة والآثار أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنه على ضوء ما تم تداوله بشأن اختفاء لوحة أثرية من المقبرة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة كانت مغلقة تمامًا وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تُفتح منذ عام 2019.

وأضاف أنه فور العلم بالواقعة، تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة ومراجعة السجلات الأثرية بدقة.

وأشار خالد إلى أنه عقب تسلُّم التقرير الفني من اللجنة الأثرية، جرى تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة في اليوم ذاته، لبدء التحقيقات في ملابسات الواقعة.

