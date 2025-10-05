الأحد 05 أكتوبر 2025
النيابة العامة تباشر التحقيق في اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

النيابة العامة تباشر
النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة اختفاء لوحة أثرية

تباشر  النيابة العامة التحقيق في واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد إحالة وزارة السياحة والآثار الموضوع برمته للنيابة فور اكتشاف الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعمل فريق التحقيق على استدعاء المسئولين لسؤالهم وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

إحالة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالنزهة للمحاكمة

إحالة متهمين للنصب باستخدام آثار مقلدة في الجيزة إلى المحاكمة

وكانت وزارة السياحة والآثار أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنه على ضوء ما تم تداوله  بشأن اختفاء لوحة أثرية من المقبرة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة كانت مغلقة تمامًا وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تُفتح منذ عام 2019. 

وأضاف أنه فور العلم بالواقعة، تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة ومراجعة السجلات الأثرية بدقة.

وأشار خالد إلى أنه عقب تسلُّم التقرير الفني من اللجنة الأثرية، جرى تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة في اليوم ذاته، لبدء التحقيقات في ملابسات الواقعة.

