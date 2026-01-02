كارت المترو والاشتراك، الحل لأزمة الفكة وزحام شبابيك التذاكر

18 حجم الخط

دفعت أزمة فكة المترو المواطنين للبحث عن طرق الحصول على تذاكر المترو بعيدا عن شباك التذاكر، وذلك للتيسير على إدارة المترو على المواطنين.

أبرز طرق الحصول على التذاكر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

الاشتراكات الشهرية والموسمية وبطاقة المحفظة الإلكترونية

وفيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، وبطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، وماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVM في جميع محطاته.

وتقدمت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر للمواطنين لحرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

