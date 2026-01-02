الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كارت المترو والاشتراك، الحل لأزمة الفكة وزحام شبابيك التذاكر

التذاكر
التذاكر
18 حجم الخط
ads

دفعت أزمة فكة المترو المواطنين للبحث عن طرق الحصول على تذاكر المترو بعيدا عن شباك التذاكر، وذلك للتيسير على إدارة المترو على المواطنين. 

أبرز طرق الحصول على التذاكر 

أكدت الهيئة القومية للأنفاق على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

الاشتراكات الشهرية والموسمية وبطاقة المحفظة الإلكترونية

وفيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، وبطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، وماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ  TVM في جميع محطاته.

وتقدمت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر للمواطنين لحرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القطار الكهربائي الخفيف LRT القطار الكهربائي الخفيف الهيئة القومية للأنفاق

الأكثر قراءة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قرارات عاجلة بشأن التحقيق في غرق سباح من ذوي الهمم بنادي الغابة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مصدر: مصطفى شكشك على رادار الأهلي وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات

تامر عاشور وأنغام في حفل واحد بالكويت، تعرف على الموعد

كارت المترو والاشتراك، الحل لأزمة الفكة وزحام شبابيك التذاكر

زيلينسكي يعين أوليج إيفاشينكو رئيسا جديدا للاستخبارات العسكرية

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية أول جمعة في العام الجديد 2026

الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads