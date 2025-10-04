أخبار الحوادث اليوم: رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب.. ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم.. والأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل فرع شركة الاتصالات "WE" بمنطقة الألف مسكن بجسر السويس، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، والفرار أثناء محاولة ضبطه، حيث تبين أن بداية الواقعة كانت بطريق كورنيش ممشي أهل مصر، وتم ضبطه بمدينة شبرا الخيمة أثناء محاولة الفرار.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، برفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض على عاملة، على خلفية اتهامها من قِبل مديرة إحدى شركات الإنتاج الفني بالتعدي على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك داخل شقة بمنطقة الهرم.

شهدت إحدى قري مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته بطلق ناريk احتجاجا على عودة زوجته الى المنزل.

استكملت الإعلامية سارة خليفة حديثها من داخل قفص الاتهام خلال ثاني جلسات محاكمتها بمحكمة التجمع الخامس وآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين بعد تورطهما في تسميم عدد من الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الأهرام، ما أدى إلى نفوقها، وذلك في إطار جهود الشرطة لمكافحة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة البيئية وحماية حقوق الحيوانات.

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إتيان فتاة أفعال مخلة بالآداب العام أثناء قيادة شاب لسيارة ملاكى على أحد الطرق الرئيسية.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، مؤكدة أن النصين يتفقان مع أحكام الدستور.



تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد بعض سائقي النقل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرهم أخبارا كاذبة تسببت في حوادث الطرق، وأمر النائب العام بإحاله البلاغ لنيابة شمال القاهرة الكلية لمباشرة التحقيق.

أمرت جهات التحقيق بإحالة 40 عنصرًا من جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة وتلقي تمويلات خارجية واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمحاكمة العاجلة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 2464 لسنة 2023 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.