السبت 04 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة 40 إخوانيا للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل ونشر أخبار كاذبة

النيابة العامة، فيتو
أمرت جهات التحقيق بإحالة 40 عنصرًا من جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة وتلقي تمويلات خارجية واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمحاكمة العاجلة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 2464 لسنة 2023 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.


تحقيقات موسعة

 يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

نشر أخبار كاذبة اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي النيابة العامة تمويل الارهاب

