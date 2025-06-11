انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم شهير في الألف مسكن

باشرت نيابة عين شمس التحقيق في واقعة اندلاع حريق داخل مطعم شهير، بميدان الألف مسكن، منطقة عين شمس، دون وقوع خسائر بشرية.

وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقت إدارة شرطة النجدة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تبعها ألسنة اللهب من داخل مطعم شهير، بميدان الألف مسكن، نطاق قسم شرطة عين شمس.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 14 طابقًا.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخري.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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