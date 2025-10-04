السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم

ضبط شخصين بتهمة تسميم
ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة فى الهرم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين بعد تورطهما في تسميم عدد من الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الأهرام، ما أدى إلى نفوقها، وذلك في إطار جهود الشرطة لمكافحة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة البيئية وحماية حقوق الحيوانات.

 

تفاصيل الواقعة

 وردت معلومات لقسم شرطة الأهرام، تفيد قيام شخصين بوضع طعام مسمم للكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوقها. 

وتلقى القسم بلاغًا من ثلاث مواطنات مقيمات بدائرة القسم بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، تفيد تضررهم من تصرفات المتهمين.

 

عملية الضبط والتحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الشخصين المتهمين، وبمواجهتهما أقر أحدهما بارتكاب الواقعة واستعانته بالآخر في قيادة السيارة أثناء تنفيذ الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمين للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسميم الكلاب حوادث حيوانات ضالة الجيزة قسم شرطة الأهرام ضبط مرتكبي الجرائم وزارة الداخلية حماية الحيوانات النيابة العامة الأمن البيئي

مواد متعلقة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

كيف غيرت التكنولوجيا طرق البغاء؟.. "دعارة أون لاين" تطبيق هاتفي بديل لسمسار المتعة الحرام.. مباحث الآداب في مهمة خاصة لملاحقة الأعمال المنافية للآداب.. والإسكندرية تتصدر القائمة

حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية ومرونة أمام قائدي السيارات وانتشار رجال الشرطة

ركن سيارة السبب، ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

القبض على عامل بتهمة تفريغ الهواء من إطار سيارة سيدة تركتها أمام الورشة بالإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

ضبط 7 أشخاص سرقوا كابل كهربائي من أعمدة الإنارة ببورسعيد

القبض على سائق اصطدم بسيارتين حال سيره برعونة في أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

الجهاد الإسلامي: رد حماس على خطة ترامب تعبير عن موقف جميع فصائل المقاومة

قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

إسرائيل: بيان حماس ليس قبولًا بالخطة الأمريكية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads