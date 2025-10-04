ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين بعد تورطهما في تسميم عدد من الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الأهرام، ما أدى إلى نفوقها، وذلك في إطار جهود الشرطة لمكافحة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة البيئية وحماية حقوق الحيوانات.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات لقسم شرطة الأهرام، تفيد قيام شخصين بوضع طعام مسمم للكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوقها.

وتلقى القسم بلاغًا من ثلاث مواطنات مقيمات بدائرة القسم بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، تفيد تضررهم من تصرفات المتهمين.

عملية الضبط والتحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الشخصين المتهمين، وبمواجهتهما أقر أحدهما بارتكاب الواقعة واستعانته بالآخر في قيادة السيارة أثناء تنفيذ الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمين للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

