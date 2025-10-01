تجديد حبس المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتعدي على عروس طليقها السابق بسبب زواجه منها.

كما تم ضبط أسرة المتهمة وأسرة العروسالمجني عليها، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة؛ والاستماع إلى أقوال الطرفين والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى قيام المتهمة – مطلقة – بالاعتداء على عروسة طليقها، وتُدعى منصورة، مستخدمة أداة حادة (موس)، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية عميقة وتشويه بملامح الوجه، استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا بخياطة 41 غرزة.

وقد أثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المنطقة، نظرًا لبشاعة الحادث وتوقيته الذي جاء قبل أيام من موعد زفاف المجني عليها.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

