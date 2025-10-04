السبت 04 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع داخل عقار من طابقين بالقليوبية

حريق بالخانكة، فيتو
حريق بالخانكة، فيتو

أصيب 3 أشخاص باختناق إثر اندلاع حريق داخل عقار سكني مكون من طابقين بمنطقة عزبة عكرشة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية،المصابون هم أحمد م (21 عامًا) إسحاق ع (58 عامًا)،أحمد ش (19 عامًا)


وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل أن يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت الفحوصات الطبية استقرار حالتهم الصحية.

وبعد جهود متواصلة، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية بالواقعة، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.

وأكد شهود عيان من أهالي المنطقة أنهم فوجئوا باندلاع النيران في الطابق الثاني من العقار السكني، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وسريع، فيما هرع السكان إلى الشارع خشية امتداد الحريق إلى باقي المنازل.
 

