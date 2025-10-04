قرار من النيابة بشأن عصابة سرقة السيارات بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس 3 عاطلين وسيدة تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المقطم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة من داخل السيارة بالمقطم

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وسيدة) بدائرة القسم لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مالك أحدهم").



وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





