السبت 04 أكتوبر 2025
بلاغ للنائب العام ضد بعض سائقي النقل لترويجهم أخبارا كاذبة سببت كوارث مرورية

 تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد بعض سائقي النقل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرهم أخبارا كاذبة تسببت في حوادث الطرق، وأمر النائب العام بإحاله البلاغ لنيابة شمال القاهرة الكلية لمباشرة التحقيق.

وجاء في البلاغ أن بعض سائقي النقل الثقيل يظهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحرضون السائقين على التمرد على القوانين وعلى السلطات، ويقدمون نصائح فنية لصيانة وقيادة سيارات النقل الثقيل تؤدي إلى حوادث الطرق وتعمد إيقاع الحوادث على الطرق.

وأضاف البلاغ أن ما يفعله هؤلاء السائقين يهدفون من وراءه الي  تكدير السلم العام، والتمرد علي قوانين المرور والاصول الفنية للقيادة وصيانة السيارات، وتشكيل عصابي هدفه زيادة حوادث الطرق.

وأشار البلاغ إلى أنه وفقا لنص المادة 167 عقوبات والتي تنص على: أن “كل من حرض علانية على مخالفة القوانين ونشر الفوضي أو الاعتداء على السلطات العامة يعاقب بالحبس وبالغرامة".

وأضاف البلاغ أن نشر تلك الأكاذيب من خلال الإنترنت يعد مخالفة لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018 في المواد 25 و27، كما أنهم تعمدوا نشر الأخبار الكاذبة وتكدير السلم المجتمعي والبلطجة لمن يكشف إجرامهم، وتكون عقوبتها وفق ​لنص المواد 102و 178و 188و375 عقوبات الحبس والغرامة.

وطالب البلاغ المقدم للنائب العام والذي حمل رقم 1375794  لسنة 2025 عرائض النائب العام، بسرعه التحقيق مع أفراد هذا التشكيل العصابي، والأمر بإجراء التحريات الأمنية، واستصدار أمر بالقبض عليهم وبمنعهم من السفر تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة عاجله مع اتخاذ اللازم قانونا. 

