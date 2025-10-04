شاب ينهي حياته بطلق ناري احتجاجا على عودة زوجته للمنزل بالمنيا

شهدت إحدى قري مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته بطلق ناريk احتجاجا على عودة زوجته الى المنزل.

شاب ينهي حياة بطلق ناري احتجاجا على عودة زوجته بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شاب بإطلاق النيران بفرد خرطوش على نفسه بإحدي قري مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "م.م" 22 عام بانهاء حياة بطلق ناري احتجاجا علي عودته زوجته لمنزله بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى ديرمواس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

