السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب ينهي حياته بطلق ناري احتجاجا على عودة زوجته للمنزل بالمنيا

شاب ينهي حياتة بطلق
شاب ينهي حياتة بطلق ناري احتجاجا على عودة زوجتة بالمنيا

شهدت إحدى قري مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته بطلق ناريk احتجاجا على عودة زوجته الى المنزل.

شاب ينهي حياة بطلق ناري احتجاجا على عودة زوجته بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شاب بإطلاق النيران بفرد خرطوش على نفسه بإحدي قري مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "م.م" 22 عام بانهاء حياة  بطلق ناري احتجاجا علي عودته زوجته لمنزله بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى ديرمواس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

الصور الأولى لانقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا ووقوع مصابين

محافظ المنيا يكلف بمتابعة حالة 15 شخصا أصيبوا في انقلاب أتوبيس

بينهم أطفال وسيدات، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس المنيا

34 سيارة إسعاف، كيف أنقذت سرعة استجابة إسعاف المنيا مصابي حادث الأتوبيس؟

مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

جنايات المنيا تعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا مخدرات

دفع ثمن خلافات الكبار، إحالة قاتل طفل بني مزار للمفتي

الأكثر قراءة

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads