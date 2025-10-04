الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إتيان فتاة أفعال مخلة بالآداب العام أثناء قيادة شاب لسيارة ملاكى على أحد الطرق الرئيسية.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور فتاة فى وضع مخل بالآداب مع شاب أثناء قيادة سيارة ملاكى، وصور سائق سيارة تاكسى الواقعة، مما دفع الشاب والفتاة إلى التعدى عليه وتحطيم سيارته عقابا له على تصويرهما.

فيديو الفعل الفاضح للفتاة مع شاب أثناء قيادة سيارة

وقال سائق التاكسى إنه شاهد الشاب والفتاة فى وضع مخل وكادا يتسببان فى وقوع حادث له مما دفعه إلى تصوير المشهد لتوثيقه دون تجاوز معهما حتى قاما بإجباره على التوقف وتحطيم سيارته، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.

