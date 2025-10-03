الجمعة 03 أكتوبر 2025
حوادث

النيابة تستدعي مالك العقار المنهار في مصر القديمة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

 قررت جهات التحقيق، استدعاء مالك العقار المنهار في حارة المأذون بشارع أثر النبي في حي مصر القديمة، للاستماع لأقواله، كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ شخص من داخل العقار دون وقوع أي وفيات.

 

انهيار عقار بمصر القديمة 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين منطقة حارة المأذون بشارع أثر النبي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وانتقل رجال الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

 

وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، وأسفرت المعاينة عن صدور قرار عاجل بإخلاء 5 منازل مجاورة بشكل احترازي حفاظا على سلامة السكان بعد التأكد من تأثرها بالانهيار.

وتضمنت العقارات التي تم إخلاؤها:

عقار رقم 10: مكون من طابقين فوق الأرضي، بكل طابق غرفة واحدة، يقطنه 3 أفراد على مساحة 40 مترًا تقريبًا.

عقار رقم 7: مكون من طابق فوق الأرضي، بكل طابق غرفتان، يقطنه 3 أفراد على مساحة 37 مترًا تقريبًا.

عقار رقم 6: مكون من طابق فوق الأرضي، بكل طابق غرفة واحدة، يقطنه 6 أفراد على مساحة 30 مترا تقريبا.

عقار رقم 1: مكون من طابق فوق الأرضي يضم 3 غرف، يقطنه 4 أفراد على مساحة 37 مترا تقريبًا.

 

عقار رقم 4: مكون من طابقين فوق الأرضي بإجمالي 3 غرف، يقطنه 8 أفراد على مساحة 30 مترا تقريبًا.

كما أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ أعمال الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين المارة، إلى جانب التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، ومراجعة القرارات السابقة المتعلقة بالعقارات الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذها.

 

قسم شرطة مصر القديمة الحماية المدنية مصر القديمة

